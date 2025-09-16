Під Києвом дрон влучив у логістичний центр "Епіцентру": з'явилися кадри наслідків

Фото: Facebook/Епіцентр К

16 вересня ворог здійснив новий жорстокий обстріл цивільної інфраструктури України. Цього разу мішенню став логістичний центр компанії "Епіцентр" у Київській області. Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа

Про це повідомив пресцентр компанії, передає RegioNews.

На щастя, серед людей немає загиблих чи поранених, проте інфраструктура зазнала серйозних пошкоджень.

У компанії зазначають, що за час повномасштабного вторгнення знищено десятки об'єктів мережі в різних регіонах України.

За оцінками незалежних експертів, загальні збитки групи "Епіцентр" перевищили $1 мільярд.

Наразі рятувальники працюють на місці для локалізації пожежі.

Нагадаємо, сьогодні зранку поблизу Києва пролунали вибухи внаслідок атаки дронами-камікадзе. Один із "Шахедів" влучив у логістичний центр "Епіцентру". Після удару над районом піднявся густий чорний дим, який видно з різних куточків столиці.