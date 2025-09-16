12:05  16 вересня
У Львові чоловік змусив доньку до фіктивного шлюбу заради відстрочки для "клієнта"
10:59  16 вересня
Матч Легенд у Лісабоні: збірна світу з Усиком програла Португалії
08:20  16 вересня
Наркотики в печиві та маслі: на Волині подружжя організувало "солодкий" наркобізнес
16 вересня 2025, 12:13

Під Києвом дрон влучив у логістичний центр "Епіцентру": з'явилися кадри наслідків

16 вересня 2025, 12:13
Фото: Facebook/Епіцентр К
16 вересня ворог здійснив новий жорстокий обстріл цивільної інфраструктури України. Цього разу мішенню став логістичний центр компанії "Епіцентр" у Київській області. Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа

Про це повідомив пресцентр компанії, передає RegioNews.

На щастя, серед людей немає загиблих чи поранених, проте інфраструктура зазнала серйозних пошкоджень.

У компанії зазначають, що за час повномасштабного вторгнення знищено десятки об'єктів мережі в різних регіонах України.

За оцінками незалежних експертів, загальні збитки групи "Епіцентр" перевищили $1 мільярд.

Наразі рятувальники працюють на місці для локалізації пожежі.

Нагадаємо, сьогодні зранку поблизу Києва пролунали вибухи внаслідок атаки дронами-камікадзе. Один із "Шахедів" влучив у логістичний центр "Епіцентру". Після удару над районом піднявся густий чорний дим, який видно з різних куточків столиці.

16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
16 вересня 2025, 12:35
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
