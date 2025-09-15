Фото: Патрульная полиция Киевской области

Полиция Киевской области отстранила водителя, который двигался со значительным превышением скорости и не имел удостоверения

Об этом сообщает патрульная полиция Киевской области, передает RegioNews.

Вчера на 88 км автодороги Киев – Харьков полиция остановила автомобиль Volkswagen Tiguan из-за нарушения правил дорожного движения. Водитель двигался со скоростью 151 км/ч на участке, где максимально разрешенная скорость составляла 110 км/ч.

Во время проверки документов правоохранители установили, что водитель никогда не получал водительское удостоверение. Кроме того, он ранее привлекался к ответственности за управление транспортным средством без прав.

Полиция отстранила мужчину от вождения и составила административные материалы по двум статьям: ч.1 ст.122 КУоАП – превышение скорости более чем на 20 км/ч и ч.5 ст.126 КУоАП – повторное управление без права управления транспортным средством в течение года.

