13 сентября 2025, 17:17

В Киеве пьяная водитель сбила военную на переходе и сбежала

13 сентября 2025, 17:17
Фото: Национальная полиция
В Киеве правоохранители задержали 44-летнюю водительницу, которая в состоянии алкогольного опьянения сбила на пешеходном переходе девушку и пыталась избежать ответственности

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 13 сентября около 13.00 на перекрестке Харьковского шоссе и улицы Брацлавской.

По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen проигнорировала красный свет светофора и совершила наезд на 23-летнюю военнослужащую женщину, которая переходила дорогу на зеленый сигнал в пределах пешеходного перехода.

После наезда водитель скрылась с места ДТП.

Впоследствии ее задержали. Во время общения с правоохранителями женщина пыталась уйти от ответственности, утверждая, что за рулем был ее муж. Однако эту версию быстро опровергли, а также установили, что водитель находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения – 3,11 промилле.

Потерпевшая получила многочисленные травмы, ее госпитализировали.

Следователи открыли уголовное производство. Женщине светит до трех лет ограничение свободы с лишением права вождения транспортными средствами.

Напомним, ГБР устанавливает обстоятельства ДТП с участием детектива НАБУ. Авария произошла 11 сентября на границе Львовской и Ивано-Франковской областей – столкнулись грузовик и автомобиль, принадлежащий Национальному антикоррупционному бюро. В результате водитель грузовика получил тяжелые травмы, а работник НАБУ – незначительные телесные повреждения.

