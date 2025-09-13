В Киеве пьяная водитель сбила военную на переходе и сбежала
В Киеве правоохранители задержали 44-летнюю водительницу, которая в состоянии алкогольного опьянения сбила на пешеходном переходе девушку и пыталась избежать ответственности
Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 13 сентября около 13.00 на перекрестке Харьковского шоссе и улицы Брацлавской.
По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen проигнорировала красный свет светофора и совершила наезд на 23-летнюю военнослужащую женщину, которая переходила дорогу на зеленый сигнал в пределах пешеходного перехода.
После наезда водитель скрылась с места ДТП.
Впоследствии ее задержали. Во время общения с правоохранителями женщина пыталась уйти от ответственности, утверждая, что за рулем был ее муж. Однако эту версию быстро опровергли, а также установили, что водитель находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения – 3,11 промилле.
Потерпевшая получила многочисленные травмы, ее госпитализировали.
Следователи открыли уголовное производство. Женщине светит до трех лет ограничение свободы с лишением права вождения транспортными средствами.
