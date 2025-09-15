15:59  15 вересня
15:47  15 вересня
12:59  15 вересня
15 вересня 2025, 17:49

151 км/год – на трасі Київ–Харків Volkswagen Tiguan зупинили за порушення швидкісного режиму

15 вересня 2025, 17:49
Фото: Патрульна поліція Київської області
Поліція Київської області відсторонила водія, який рухався зі значним перевищенням швидкості та не мав посвідчення

Про це повідомляє патрульна поліція Київської області, передає RegioNews.

Вчора на 88 км автодороги Київ – Харків поліція зупинила автомобіль Volkswagen Tiguan через порушення правил дорожнього руху. Водій рухався зі швидкістю 151 км/год на ділянці, де максимально дозволена швидкість становила 110 км/год.

Під час перевірки документів правоохоронці встановили, що керманич ніколи не отримував посвідчення водія. Крім того, він уже раніше притягувався до відповідальності за керування транспортним засобом без прав.

Поліція відсторонила чоловіка від керування автомобілем та склала адміністративні матеріали за двома статтями: ч.1 ст.122 КУпАП – перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год та ч.5 ст.126 КУпАП – повторне керування без права керування транспортним засобом протягом року.

Раніше повідомлялося, у Києві 44-річна водійка у стані алкогольного сп’яніння збила на пішохідному переході військову та втекла з місця аварії. Правоохоронці затримали жінку після ДТП.

15 вересня 2025
07 серпня 2025
