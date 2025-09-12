На Київщині чоловік продавав амфетамін: що йому загрожує
Жителя Київщини викрили на зберіганні наркотиків. Виявилось, що він також торгував забороненими речовинами
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
Правоохоронці викрили 42-річного жителя Бучанського району. З'ясувалось, що він незаконно купив амфетамін та зберігав його в себе вдома. Далі він планував продавати "товар" на території свого району. Під час обшуку заборонені речовини в нього забрали.
Зловмисника затримали та помістили до ізолятора. Тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Києві правоохоронці розкрили банду, яка постачала наркотики до столичного СІЗО. Підозрюваних затримали, а справу передано до слідчих для подальшого розслідування.
12 вересня 2025
