Смертельна ДТП на Київщині: водій загинув на місці
У Київській області Mercedes Benz влетів у причеп камаза. Внаслідок аварії водій загинув
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
Аварія сталась на автодорозі "Київ-Одеса" в межах Білоцерківського району. Попередньо, 60-річний водій Mercedes Benz рухався трасою в напрямку міста Одеса. Через неуважність він не дотримався безпечної дистанції. Mercedes врізався у причеп Камаза, який рухався попереду в попутному напрямку в лівій смузі та виконував маневр розвороту.
Внаслідок ДТП водій Mercedes Benz загинув на місці. Його 26-річну пасажирку госпіталізували медики. Правоохоронці розпочали кримінальне розслідування.
Нагадаємо, наприкінці серпня мер міста Рені на Одещині потрапив у ДТП. Внаслідок аварії загинула його мати.
