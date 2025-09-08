Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Аварія сталась на автодорозі "Київ-Одеса" в межах Білоцерківського району. Попередньо, 60-річний водій Mercedes Benz рухався трасою в напрямку міста Одеса. Через неуважність він не дотримався безпечної дистанції. Mercedes врізався у причеп Камаза, який рухався попереду в попутному напрямку в лівій смузі та виконував маневр розвороту.

Внаслідок ДТП водій Mercedes Benz загинув на місці. Його 26-річну пасажирку госпіталізували медики. Правоохоронці розпочали кримінальне розслідування.

