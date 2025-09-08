10:22  08 сентября
08 сентября 2025, 11:25

Из-за ночного обстрела РФ восемь населенных пунктов Киевщины остались без газа

08 сентября 2025, 11:25
Иллюстративное фото: из открытых источников
В результате вражеской атаки в Обуховском районе повреждена газовая инфраструктура. Сейчас на месте проводятся аварийно-восстановительные работы

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, передает RegioNews .

Отмечается, что 8 и 9 сентября будет временно прекращено газоснабжение в восьми населенных пунктах района: Козине, Жуковцах, Украинке, Плютах, Веремье, Халепье, Триполье и Щербановке.

Без газа останутся 8093 абонента.

Поставки будут возобновлены постепенно после завершения ремонтных работ.

Напомним, в ночь на 8 сентября Россия совершила массированную атаку один из объектов тепловой генерации в Киевской области. Спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий обстрелов. Делается все возможное, чтобы быстрее стабилизировать ситуацию.

05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
