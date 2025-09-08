Из-за ночного обстрела РФ восемь населенных пунктов Киевщины остались без газа

Иллюстративное фото: из открытых источников

В результате вражеской атаки в Обуховском районе повреждена газовая инфраструктура. Сейчас на месте проводятся аварийно-восстановительные работы

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, передает RegioNews .

Отмечается, что 8 и 9 сентября будет временно прекращено газоснабжение в восьми населенных пунктах района: Козине, Жуковцах, Украинке, Плютах, Веремье, Халепье, Триполье и Щербановке.

Без газа останутся 8093 абонента.

Поставки будут возобновлены постепенно после завершения ремонтных работ.

Напомним, в ночь на 8 сентября Россия совершила массированную атаку один из объектов тепловой генерации в Киевской области. Спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий обстрелов. Делается все возможное, чтобы быстрее стабилизировать ситуацию.