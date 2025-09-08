Через нічний обстріл РФ вісім населених пунктів Київщини залишилися без газу
Унаслідок ворожої атаки в Обухівському районі пошкоджено газову інфраструктуру. Наразі на місці проводяться аварійно-відновлювальні роботи
Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник, передає RegioNews.
Зазначається, що 8 та 9 вересня буде тимчасово припинено газопостачання у восьми населених пунктах району: Козині, Жуківцях, Українці, Плютах, Верем’ї, Халеп’ї, Трипіллі та Щербанівці.
Без газу залишаться 8093 абоненти.
Постачання відновлюватимуть поступово після завершення ремонтних робіт.
Нагадаємо, у ніч на 8 вересня Росія здійснила масовану атаку один з об'єктів теплової генерації на Київщині. Рятувальники та енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. Робиться все можливе, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію.
Російський дрон влучив у будинок на Донеччині – двоє загиблихВсі новини »
08 вересня 2025, 10:43РФ запустила понад 140 ударних БпЛА по Україні: як відпрацювала ППО
08 вересня 2025, 08:49У Києві з-під завалів дев'ятиповерхівки дістали тіло загиблого чоловіка
08 вересня 2025, 07:50
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
Двоє жителів Тернопільщини сядуть до в’язниці за незаконну порубку дерев
08 вересня 2025, 13:30Трагедія у Кривому Розі: поліцейський застрелився в службовому авто
08 вересня 2025, 13:05На Одещині судили таксиста, який вигадав бізнес на ухилянтах
08 вересня 2025, 12:53Пошкодження енергооб'єктів: у деяких регіонах світло вимикають за графіком
08 вересня 2025, 12:49На Вінниччині прикордонники виявили контрабанду MacBook у рейсовому автобусі
08 вересня 2025, 12:40Військове авто виїхало на зустрічну: загинув поліцейський, справу розслідує ДБР
08 вересня 2025, 12:13СБУ розкрила нові подробиці справи "крота" ФСБ у НАБУ
08 вересня 2025, 11:57Вимагала гроші за отримання інвалідності: на Житомирщині будуть судити лікарку
08 вересня 2025, 11:43Пакунок школяра, вчительська доплата та віртуальна валюта: що очікує українські школи в новому навчальному році
08 вересня 2025, 11:11
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія