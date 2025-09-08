Через нічний обстріл РФ вісім населених пунктів Київщини залишилися без газу

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник, передає RegioNews.

Зазначається, що 8 та 9 вересня буде тимчасово припинено газопостачання у восьми населених пунктах району: Козині, Жуківцях, Українці, Плютах, Верем’ї, Халеп’ї, Трипіллі та Щербанівці.

Без газу залишаться 8093 абоненти.

Постачання відновлюватимуть поступово після завершення ремонтних робіт.

Нагадаємо, у ніч на 8 вересня Росія здійснила масовану атаку один з об'єктів теплової генерації на Київщині. Рятувальники та енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. Робиться все можливе, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію.