Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Фастівський міськрайонний суд обрав запобіжний захід 53-річному чоловіку, який влаштував смертельну стрілянину у Фастові на Київщині

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Фігуранта взяли під варту строком на два місяці. За скоєне йому загрожує до 15 років тюрми або довічне ув’язнення.

1 вересня зловмиснику оголосили підозру за замах на вбивство двох осіб, умисне вбивство та незаконне зберігання зброї.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, подія сталася 31 серпня на одній із вулиць Фастова. Після конфлікту з двома чоловіками фігурант поїхав додому по зброю та повернувся. Він кілька разів вистрілив у батька й 28-річного сина. Молодший чоловік помер у лікарні, батько вижив, наразі його життю нічого не загрожує.