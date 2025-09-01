Мужчине из Киевщины, стрелявшему в отца и сына, грозит пожизненное заключение
Правоохранители сообщили о подозрении в умышленном убийстве 53-летнему мужчине из Фастова
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию в Киевской области.
Событие произошло в Фастове. После словесного спора мужчина уехал домой, взял оружие и вернулся к отцу и сыну. Он произвел в них несколько выстрелов. 28-летний парень скончался в больнице, а его отец находится в больнице.
Правоохранители изъяли у подозреваемого оружие. Ему сообщили о подозрении в покушении на убийство двух человек, умышленном убийстве и незаконном хранении оружия.
За совершенное злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Напомним, в воскресенье, 31 августа, на одной из улиц в городе Фастов после словесного конфликта произошла стрельба.
