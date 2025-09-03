01:25  03 вересня
Донька Полякової показала, як живе в США з чоловіком
00:25  03 вересня
Стало відомо, хто буде продюсером Нацвідбору на "Євробачення-2026"
16:09  02 вересня
Синоптик розповіла, де завтра буде понад +30 градусів
03 вересня 2025, 07:29

Росіяни масовано атакували Київщину дронами: що відомо про наслідки

03 вересня 2025, 07:29
Фото: armyinform
Читайте также
Вночі 3 вересня під час атаки дронами на Київщину у Вишгороді впали уламки збитої ворожої цілі

Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник, передає RegioNews.

Уламки спричинили загоряння між житловими багатоповерхівками. Пошкоджений автомобіль та скління будинків. Пожежу ліквідували.

Попередньо, обійшлось без жертв та постраждалих.

На місці працюють усі екстрені служби. Деталі уточнюються.

Нагадаємо, на Кіровоградщині через російський обстріл пошкоджена залізнична інфраструктура. Затримується низка поїздів.

У Знам'янці на Кіровоградщині пошкоджені десятки будинків, п'ятеро поранених.

Київська область війна обстріли дрон безпілотники пожежа
