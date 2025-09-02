Киевщину атакуют вражеские дроны, в регионе работает ПВО
В Киевской области работает ПВО по вражеским дронам
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.
Отмечается, что в воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по цели.
Украинцев также призывают соблюдать информационную тишину – не фиксировать и не выкладывать в сеть работу ПВО.
Напомним, во вторник, 2 сентября, в центре Киева упал обломок вражеского дрона. Об этом сообщил Виталий Кличко.
В Киевской области командир и заместитель скрыли самоубийство военного, чтобы получить 15 млн грн
Тренеров Харьковщины приглашают присоединиться к проекту по адаптивному спорту для ветеранов, который проходит под эгидой американских партнеров
