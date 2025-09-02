Киевщину атакуют вражеские дроны, в регионе работает ПВО

иллюстративное фото: из открытых источников

В Киевской области работает ПВО по вражеским дронам

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.

Отмечается, что в воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по цели.

Украинцев также призывают соблюдать информационную тишину – не фиксировать и не выкладывать в сеть работу ПВО.

Напомним, во вторник, 2 сентября, в центре Киева упал обломок вражеского дрона. Об этом сообщил Виталий Кличко.