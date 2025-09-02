В центре Киева упал обломок вражеского дрона
Во время атаки беспилотников на столицу 2 сентября обломок российского беспилотника упал на одной из центральных улиц
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.
"По предварительной информации, в Голосеевском районе, на одной из улиц в центре города, обнаружили обломок воздушной цели", – говорится в сообщении.
Кличко отметил, что повреждений построек рядом нет. В настоящее время на городе работают экстренные службы.
Напомним, Служба безопасности Украины задержала агентов российского ГРУ, планировавших атаки на Киев. Для сбора разведданных агенты выходили на местность, фотографировали объекты и фиксировали координаты.
