В центре Киева упал обломок вражеского дрона

иллюстративное фото: из открытых источников

Во время атаки беспилотников на столицу 2 сентября обломок российского беспилотника упал на одной из центральных улиц

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

"По предварительной информации, в Голосеевском районе, на одной из улиц в центре города, обнаружили обломок воздушной цели", – говорится в сообщении.

Кличко отметил, что повреждений построек рядом нет. В настоящее время на городе работают экстренные службы.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала агентов российского ГРУ, планировавших атаки на Киев. Для сбора разведданных агенты выходили на местность, фотографировали объекты и фиксировали координаты.