Фото: Нацполиция

В Киевской области женщине грозит заключение. Это произошло после того, как она украла игрушки из могил погибших военных

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел в апреле этого года на кладбище "Сухой Яр" в Белой Церкви. Женщина посреди дня уложила игрушки из мест погребения военных. После кражи она ушла с места происшествия.

Правоохранители установили личность злоумышленницы, после чего объявили о подозрении. Теперь дело было направлено в суд. Ей грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Житомирской области мать погибшего военного обратилась в полицию. Она заметила, что из могилы ее сына украли знамя его бригады. Правоохранители задержали вора. Теперь ему грозит заключение.