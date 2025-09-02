В Киевской области будут судить женщину, которая обворовала могилу военного
В Киевской области женщине грозит заключение. Это произошло после того, как она украла игрушки из могил погибших военных
Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.
Инцидент произошел в апреле этого года на кладбище "Сухой Яр" в Белой Церкви. Женщина посреди дня уложила игрушки из мест погребения военных. После кражи она ушла с места происшествия.
Правоохранители установили личность злоумышленницы, после чего объявили о подозрении. Теперь дело было направлено в суд. Ей грозит до трех лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Житомирской области мать погибшего военного обратилась в полицию. Она заметила, что из могилы ее сына украли знамя его бригады. Правоохранители задержали вора. Теперь ему грозит заключение.
