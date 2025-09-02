16:09  02 сентября
Синоптик рассказала, где завтра будет больше +30 градусов
16:07  02 сентября
В Кривом Роге во время пожара погибли двое детей, мать и еще трое пострадали
15:40  02 сентября
В центре Киева упал обломок вражеского дрона
02 сентября 2025, 14:55

В Киевской области будут судить женщину, которая обворовала могилу военного

02 сентября 2025, 14:55
Фото: Нацполиция
В Киевской области женщине грозит заключение. Это произошло после того, как она украла игрушки из могил погибших военных

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел в апреле этого года на кладбище "Сухой Яр" в Белой Церкви. Женщина посреди дня уложила игрушки из мест погребения военных. После кражи она ушла с места происшествия.

Правоохранители установили личность злоумышленницы, после чего объявили о подозрении. Теперь дело было направлено в суд. Ей грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Житомирской области мать погибшего военного обратилась в полицию. Она заметила, что из могилы ее сына украли знамя его бригады. Правоохранители задержали вора. Теперь ему грозит заключение.

