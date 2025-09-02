Київщину атакують ворожі дрони, в регіоні працює ППО
У Київській області працює ППО по ворожих дронах
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.
Зазначається, що у повітряному просторі зафіксовано БПЛА. Сили ППО працюють по цілі.
Українців також закликають дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу ППО.
Нагадаємо, у вівторок, 2 вересня, в центрі Києва упав уламок ворожого дрона. Про це повідомив Віталій Кличко.
