Київщину атакують ворожі дрони, в регіоні працює ППО

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Київській області працює ППО по ворожих дронах

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

Зазначається, що у повітряному просторі зафіксовано БПЛА. Сили ППО працюють по цілі.

Українців також закликають дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу ППО.

Нагадаємо, у вівторок, 2 вересня, в центрі Києва упав уламок ворожого дрона. Про це повідомив Віталій Кличко.