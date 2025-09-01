Фото: Нацполіція

На Вишгородщині правоохоронці повідомили директору підприємства про підозру. Йому загрожує ув'язнення

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

На території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника директор товариства з обмеженою відповідальністю організував незаконну порубку дерев. Директору повідомили про підозру. Йому загрожує до 7 років ув'язнення.

Відомо, що за договором з "Укренерго" підрядник повинен був отримати всі необхідні дозволи для проведення робіт із розчищення ліній електропередач у зоні відчуження. Проте він не став цього робити. В результаті вирубили 1 023 дерев без відповідних документів.

Внаслідок порушення природному середовищу завдано шкоди на понад 77 мільйонів гривень.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині викрили масштабну схему вирубки лісу. Внаслідок цього довкіллю завдано збитків на майже 34 мільйони гривень. За інформацією правоохоронців, до цього причетний керівник державного підприємства "Дніпровське лісове господарство". Йому вже повідомили про підозру.