Українські військові звільнили важливий населений пункт на Донеччині
У Дії з’явився штучний інтелект
Спека в Україні триває: 2 вересня очікується до +34
01 вересня 2025, 20:37

Дерев на 77 мільйонів: на Київщині директору підприємства загрожує ув'язнення

01 вересня 2025, 20:37
Фото: Нацполіція
На Вишгородщині правоохоронці повідомили директору підприємства про підозру. Йому загрожує ув'язнення

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

На території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника директор товариства з обмеженою відповідальністю організував незаконну порубку дерев. Директору повідомили про підозру. Йому загрожує до 7 років ув'язнення.

Відомо, що за договором з "Укренерго" підрядник повинен був отримати всі необхідні дозволи для проведення робіт із розчищення ліній електропередач у зоні відчуження. Проте він не став цього робити. В результаті вирубили 1 023 дерев без відповідних документів.

Внаслідок порушення природному середовищу завдано шкоди на понад 77 мільйонів гривень.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині викрили масштабну схему вирубки лісу. Внаслідок цього довкіллю завдано збитків на майже 34 мільйони гривень. За інформацією правоохоронців, до цього причетний керівник державного підприємства "Дніпровське лісове господарство". Йому вже повідомили про підозру.

Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
01 вересня 2025, 20:05
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
