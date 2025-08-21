Трое жителей Ровенщины подозреваются в незаконной вырубке деревьев на 300 тыс. грн

иллюстративное фото: из открытых источников

Злоумышленники самовольно вырубили деревья на территории природно-заповедного фонда, нанеся ущерб почти на 300 тысяч гривен.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Правоохранители установили, что трое жителей Дубненского района в природно-заповедном фонде местного значения "Забродье", недалеко от села Андруга Кременецкого района, вырубили дубы и, распылив их на метровые бревна, собственным автомобилем вывезли из лесного массива.



Фигурантам объявлены подозрения по статье о незаконной порубке деревьев на территории природно-заповедного фонда и перевозке незаконного срубленного дерева, что повлекло тяжкие последствия, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Напомним, в Тернопольской области мужчина срезал дерево и погиб. На него упал многолетний ясень.