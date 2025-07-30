фото: Днепропетровская областная прокуратура

В результате масштабной незаконной вырубки леса окружающей среде нанесен ущерб на почти 34 миллиона гривен

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура, передает RegioNews.

Согласно информации правоохранителей, к этому причастен руководитель государственного предприятия "Днепровское лесное хозяйство". Ему уже сообщили о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

Следствие установило, что в течение 2022 года должностное лицо без соответствующих разрешений выдавало лесорубные билеты. Это позволило вырубить деревья на территории регионального ландшафтного парка "Днепровские леса", который имеет статус объекта природно-заповедного фонда. Такие действия привели к существенному ущербу экосистеме региона и нанесли ущерб государству на десятки миллионов гривен.

Нацполиция устанавливает причастных

Прокуроры Специализированной экологической прокуратуры сообщили директору лесхоза о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины - служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия. Санкция настоящей статьи предусматривает ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.

Уничтожены деревья в заповедном парке

В настоящее время ведутся следственные действия, чтобы установить полный круг лиц, причастных к правонарушению.

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