11:56  18 августа
В гостинице на Львовщине отравились 12 детей — их госпитализировали
08:53  18 августа
В Киеве взорвался камуфлированный автомобиль: водитель получил ранения
07:50  18 августа
На Кировоградщине мама случайно сбила свою 15-летнюю дочь: ребенок погиб
18 августа 2025, 13:26

Более 160 млн грн отмыли во время строительства Подольского моста в Киеве

18 августа 2025, 13:26
Читайте також українською мовою
Фото: Офис Генерального прокурора
Читайте також
українською мовою

Прокуратура расследует схему отмывания средств при строительстве Подольского моста, подозреваемые уже получили уведомление о подозрении

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Прокуратура сообщила о подозрении двум руководителям компаний из-за отмывания имущества на сумму более 160 миллионов гривен, полученного преступным путем. Согласно данным следствия, деньги поступили от предприятия-субподрядчика строительства Подольского моста в Киеве.

Проводятся следственные действия

Следствие установило, что средства перечислялись якобы за работы по усилению грунтов под опорами моста и ликвидации песчаных намывов. Фактически эти работы не выполнялись, а компании-получатели не вели реальную хозяйственную деятельность. Они использовались только для маскировки происхождения средств и последующего их выведения.

Директорам компаний уже сообщено о подозрении. По их месту жительства проведены обыски, изъяты финансовые документы и средства связи. Продолжается досудебное следствие и проверяются другие возможные причастные лица, в частности, служащие коммунального предприятия - заказчика работ и распорядителя бюджетных средств.

Санкция статьи предусматривает от 8 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, Служба безопасности Украины заблокировала активы сына бывшего руководителя "Мотор Сичи" на сумму более 500 млн грн. Его и отца подозревают в хищении имущества компании.

мост Киев Подольский мост прокуратура подозрение строительство деньги махинации
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
