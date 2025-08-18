Фото: Офис Генерального прокурора

Прокуратура расследует схему отмывания средств при строительстве Подольского моста, подозреваемые уже получили уведомление о подозрении

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Прокуратура сообщила о подозрении двум руководителям компаний из-за отмывания имущества на сумму более 160 миллионов гривен, полученного преступным путем. Согласно данным следствия, деньги поступили от предприятия-субподрядчика строительства Подольского моста в Киеве.

Проводятся следственные действия

Следствие установило, что средства перечислялись якобы за работы по усилению грунтов под опорами моста и ликвидации песчаных намывов. Фактически эти работы не выполнялись, а компании-получатели не вели реальную хозяйственную деятельность. Они использовались только для маскировки происхождения средств и последующего их выведения.

Директорам компаний уже сообщено о подозрении. По их месту жительства проведены обыски, изъяты финансовые документы и средства связи. Продолжается досудебное следствие и проверяются другие возможные причастные лица, в частности, служащие коммунального предприятия - заказчика работ и распорядителя бюджетных средств.

Санкция статьи предусматривает от 8 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

