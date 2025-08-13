В Киевской области заметили Tesla Cybertruck: стоимость такой модели стартует от 100 000$
В Вишневом впервые был замечен электрический пикап Tesla Cybertruck
Об этом сообщает Телеграмм-канал "КиевTimes", передает RegioNews.
В Вишневом Киевской области заметили электропикап Tesla Cybertruck, сообщают подписчики местного Телеграмм-канала. Автомобиль привлек внимание горожан из-за необычного дизайна и больших размеров кузова.
По данным производителя, стартовая стоимость такой модели превышает 100 тысяч долларов. Tesla Cybertruck отличается футуристическим видом, крепким кузовом и электрической силовой установкой, которая обеспечивает быстрый разгон и большой запас хода.
Пока неизвестно, находится ли автомобиль уже в продаже на украинском рынке, или привезен как иностранный импорт. Несмотря на это, появление Cybertruck в регионе привлекло внимание автолюбителей и коллекционеров электрокаров.
Электропикап Tesla известен в мире благодаря своим техническим характеристикам и нетипичному для массового рынка дизайну, сочетающему прочность кузова с современными технологиями безопасности и комфорта.
Ранее сообщалось, на трассе Н-9 возле Чукаловки произошло серьезное ДТП с участием Tesla и микроавтобуса. В результате столкновения один человек погиб, еще двое получили травмы и были госпитализированы.