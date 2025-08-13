14:14  13 августа
В Украине появился новый вид комаров: их укус может привести к параличу
13:09  13 августа
Во Львове начали курсировать швейцарские трамваи
09:19  13 августа
На Волыни задержали 19-летнюю сутенерку
13 августа 2025, 15:22

В Киевской области заметили Tesla Cybertruck: стоимость такой модели стартует от 100 000$

13 августа 2025, 15:22
Фото: иллюстративное
В Вишневом впервые был замечен электрический пикап Tesla Cybertruck

Об этом сообщает Телеграмм-канал "КиевTimes", передает RegioNews.

В Вишневом Киевской области заметили электропикап Tesla Cybertruck, сообщают подписчики местного Телеграмм-канала. Автомобиль привлек внимание горожан из-за необычного дизайна и больших размеров кузова.

По данным производителя, стартовая стоимость такой модели превышает 100 тысяч долларов. Tesla Cybertruck отличается футуристическим видом, крепким кузовом и электрической силовой установкой, которая обеспечивает быстрый разгон и большой запас хода.

Tesla Cybertruck. Фото: Телеграмм/Times of Ukraine

Пока неизвестно, находится ли автомобиль уже в продаже на украинском рынке, или привезен как иностранный импорт. Несмотря на это, появление Cybertruck в регионе привлекло внимание автолюбителей и коллекционеров электрокаров.

Электропикап Tesla известен в мире благодаря своим техническим характеристикам и нетипичному для массового рынка дизайну, сочетающему прочность кузова с современными технологиями безопасности и комфорта.

Ранее сообщалось, на трассе Н-9 возле Чукаловки произошло серьезное ДТП с участием Tesla и микроавтобуса. В результате столкновения один человек погиб, еще двое получили травмы и были госпитализированы.

