Фото: иллюстративное

В Вишневом Киевской области заметили электропикап Tesla Cybertruck, сообщают подписчики местного Телеграмм-канала. Автомобиль привлек внимание горожан из-за необычного дизайна и больших размеров кузова.

По данным производителя, стартовая стоимость такой модели превышает 100 тысяч долларов. Tesla Cybertruck отличается футуристическим видом, крепким кузовом и электрической силовой установкой, которая обеспечивает быстрый разгон и большой запас хода.

Tesla Cybertruck. Фото: Телеграмм/Times of Ukraine

Пока неизвестно, находится ли автомобиль уже в продаже на украинском рынке, или привезен как иностранный импорт. Несмотря на это, появление Cybertruck в регионе привлекло внимание автолюбителей и коллекционеров электрокаров.

Электропикап Tesla известен в мире благодаря своим техническим характеристикам и нетипичному для массового рынка дизайну, сочетающему прочность кузова с современными технологиями безопасности и комфорта.

