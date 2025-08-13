Оккупанты повторно обстреляли место атаки на Херсонщине: ранены полицейские

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Херсонской области ранены трое полицейских, которые осуществляли эвакуацию с места удара российского дрона по гражданскому авто, где погибли два гражданских человека. Начато досудебное расследование

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews.

Бериславская окружная прокуратура уже начала досудебное расследование по факту военного преступления, в частности, умышленного убийства и нападения на правоохранителей.

Правоохранители продолжают собирать доказательства, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Напомним, в среду, 13 августа, около восьми утра российские захватчики атаковали с дрона гражданский автомобиль в Бериславском районе Херсонщины. В результате атаки погибли мужчина и женщина.