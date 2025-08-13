Фото: ілюстративне

Про це повідомляє Телеграм-канал "КиївTimes", передає RegioNews.

У Вишневому на Київщині помітили електропікап Tesla Cybertruck, повідомляють підписники місцевого Телеграм-каналу. Автомобіль привернув увагу містян через незвичний дизайн та великі розміри кузова.

За даними виробника, стартова вартість такої моделі перевищує 100 тисяч доларів. Tesla Cybertruck вирізняється футуристичним виглядом, міцним кузовом і електричною силовою установкою, яка забезпечує швидкий розгін і великий запас ходу.

Tesla Cybertruck. Фото: Телеграм/Times of Ukraine

Наразі невідомо, чи автомобіль вже перебуває у продажу на українському ринку, чи привезений як іноземний імпорт. Попри це, поява Cybertruck у регіоні привернула увагу автолюбителів та колекціонерів електрокарів.

Електропікап Tesla відомий у світі завдяки своїм технічним характеристикам та нетиповому для масового ринку дизайну, який поєднує міцність кузова з сучасними технологіями безпеки та комфорту.

Раніше повідомлялося, на трасі Н-9 біля Чукалівки сталася серйозна ДТП за участю Tesla та мікроавтобуса. Внаслідок зіткнення один чоловік загинув, ще двоє отримали травми й були госпіталізовані.