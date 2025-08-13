Россияне атаковали дронами гражданское авто и "скорую" в Херсонской области

фото: ГСЧС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В частности, в Бериславском районе вражеский дрон попал в легковой автомобиль. Погиб один человек, еще один получил раненого.

Спасатели деблокировали погибшего и доставили пострадавшую в больницу.

Удар по карете "скорой" вызвал пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.

Напомним, в ночь на 11 августа российские военные ударили с дрона по гражданскому автомобилю недалеко от села Крутый Яр Херсонской области. В результате атаки пострадала 34-летняя женщина.