Россияне атаковали дронами гражданское авто и "скорую" в Херсонской области
Российские захватчики продолжают цинично атаковать мирных украинцев
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
В частности, в Бериславском районе вражеский дрон попал в легковой автомобиль. Погиб один человек, еще один получил раненого.
Спасатели деблокировали погибшего и доставили пострадавшую в больницу.
Удар по карете "скорой" вызвал пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.
Напомним, в ночь на 11 августа российские военные ударили с дрона по гражданскому автомобилю недалеко от села Крутый Яр Херсонской области. В результате атаки пострадала 34-летняя женщина.
