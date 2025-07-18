фото: полиция Ивано-Франковской области

На трассе возле Чукаловки столкнулись Tesla и микроавтобус - один человек погиб, еще двое попали в больницу

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло утром 18 июля вблизи села Чукаловка Ивано-Франковской городской громады.

Согласно предварительным данным полиции, в результате лобового столкновения водитель Tesla погиб на месте. В то же время водителя и пассажира Mercedes с многочисленными травмами госпитализировали в медицинское учреждение. Их состояние уточняется.

На месте ДТП работают следственно-оперативная группа и патрульные. Специалисты документируют обстоятельства происшествия, производят осмотр транспортных средств и территории аварии. Дорога частично перекрыта для обеспечения работы правоохранителей и медиков.

Правоохранители устанавливают полную картину происшествия. Причины и детали столкновения выясняются в рамках досудебного расследования.

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