Изнасилование в Кагарлыке: против полицейских открыли новые дела
В Офисе генпрокурора заявили об открытии новых уголовных дел касательно действий сотрудников райотдела полиции в Кагарлыке, подозреваемых в пытках и изнасиловании женщины.
Как передает RegioNews, об этом сообщает "РБК-Украина".
Согласно информации начальника спецдепартамента ОГП по надзору за расследованием фактов пыток в правоохранительных органах Юрий Белоусова, случаи насилия в полицейском участке в Кагарлыке были и ранее, в связи с чем уже открыто несколько новых дел.
Фигурантами новых дел, в частности, являются Николай Кузив и Сергей Сулима (подозреваемые по делу об изнасиловании в райотделе).
Как пояснил Белоусов, дела были открыты уже после скандала с изнасилованием.
Я не могу сообщить детали этих производств, но могу сказать, что это была просто системная практика (применения насилия, - ред.) там, и конкретно со стороны этих двоих сотрудников и в целом в райотделе", - добавил он.
Нагадаємо, 24 травня правоохоронці у своєму службовому кабінеті із застосуванням насильства кілька разів зґвалтували 26 - річну жінку, яку викликали у відділення поліції в якості свідка.
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