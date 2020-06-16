Изнасилование в Кагарлыке: против полицейских открыли новые дела

Применение насилия в отделении полиции было системной практикой

Применение насилия в отделении полиции было системной практикой

Фото: из открытых источников

В Офисе генпрокурора заявили об открытии новых уголовных дел касательно действий сотрудников райотдела полиции в Кагарлыке, подозреваемых в пытках и изнасиловании женщины.

Как передает RegioNews, об этом сообщает "РБК-Украина".

Согласно информации начальника спецдепартамента ОГП по надзору за расследованием фактов пыток в правоохранительных органах Юрий Белоусова, случаи насилия в полицейском участке в Кагарлыке были и ранее, в связи с чем уже открыто несколько новых дел.

Фигурантами новых дел, в частности, являются Николай Кузив и Сергей Сулима (подозреваемые по делу об изнасиловании в райотделе).

Как пояснил Белоусов, дела были открыты уже после скандала с изнасилованием.

Я не могу сообщить детали этих производств, но могу сказать, что это была просто системная практика (применения насилия, - ред.) там, и конкретно со стороны этих двоих сотрудников и в целом в райотделе", - добавил он.

Нагадаємо, 24 травня правоохоронці у своєму службовому кабінеті із застосуванням насильства кілька разів зґвалтували 26 - річну жінку, яку викликали у відділення поліції в якості свідка.

Поліцейськими виявилися 35-річний начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів і 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима. Їх відразу звільнили, зараз йде слідство.

Усі відділення Кагарлицької поліції розформували, а всіх співробітників відправлять на переатестацію.

26 травня обом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб без права внесення застави. Чоловіки своєї провини не визнають.

Комітет парламенту з питань правоохоронної діяльності проведе 1 червня екстрене засідання, де розгляне ситуацію в Кагарлицькому відділі поліції.

Потерпіла живе в селі Ставки і виховує 4-річну дитину з інвалідністю. В той день, коли сталося зґвалтування, жінку викликали у відділення поліції в якості свідка у справі про крадіжку в магазині.

За інформацією адвоката постраждалої жінки Євгена Мельниченко, на "допит" у відділення поліції Кагарлика її нібито заманив сусід.

З місцевого відділення поліції, за результатами службового розслідування вже звільнили 10 співробітників.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не прийшов на засідання комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, який повинен обговорювати зґвалтування поліцейськими жінки в Кагарлику і стрілянину в Броварах.

Мати зґвалтованої поліцейськими в Кагарлику 26-річної дівчини, розповіла подробиці її повернення додому на ранок після жахливої події.