Зґвалтування в Кагарлику: проти поліцейських відкрили нові справи
В Офісі генпрокурора заявили про відкриття нових кримінальних справ щодо дій співробітників райвідділу поліції в Кагарлику, підозрюваних у тортурах та зґвалтуванні жінки.
Як передає RegioNews, про це повідомляє "РБК-Україна".
Згідно інформації начальника спецдепартамента ОГП з нагляду за розслідуванням фактів катувань у правоохоронних органах Юрія Бєлоусова, випадки насильства в поліцейському відділку в Кагарлику були і раніше, у зв'язку з чим вже відкрито кілька нових справ.
Фігурантами нових справ, зокрема, є Микола Кузів та Сергій Сулима (підозрювані у справі про зґвалтування в райвідділі).
Як пояснив Бєлоусов, справи були відкриті вже після скандалу зі зґвалтуванням.
Я не можу повідомити деталі цих виробництв, але можу сказати, що це була просто системна практика (застосування насильства, - ред.) там, і конкретно з боку цих двох співробітників і в цілому в райвідділі", - додав він.
Нагадаємо, 24 травня правоохоронці у своєму службовому кабінеті із застосуванням насильства кілька разів зґвалтували 26 - річну жінку, яку викликали у відділення поліції в якості свідка.
Поліцейськими виявилися 35-річний начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів і 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима. Їх відразу звільнили, зараз йде слідство.
Усі відділення Кагарлицької поліції розформували, а всіх співробітників відправлять на переатестацію.
26 травня обом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб без права внесення застави. Чоловіки своєї провини не визнають.
Комітет парламенту з питань правоохоронної діяльності проведе 1 червня екстрене засідання, де розгляне ситуацію в Кагарлицькому відділі поліції.
Потерпіла живе в селі Ставки і виховує 4-річну дитину з інвалідністю. В тій день, коли сталося зґвалтування, жінку викликали у відділення поліції в якості свідка у справі про крадіжку в магазині.
За інформацією адвоката постраждалої жінки Євгена Мельниченко, на "допит" у відділення поліції Кагарлика її нібито заманивши сусід.
З місцевого відділення поліції, за результатами службового розслідування вже звільнили 10 співробітників.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не прийшов на засідання комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, який повинен обговорювати зґвалтування поліцейськими жінки в Кагарлику і стрілянину в Броварах.
Мати зґвалтованої поліцейськими в Кагарлику 26-річної дівчини, розповіла подробиці її повернення додому на ранок після жахливої події.