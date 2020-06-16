Зґвалтування в Кагарлику: проти поліцейських відкрили нові справи

Застосування насильства у відділенні поліції було системною практикою

Застосування насильства у відділенні поліції було системною практикою

Фото: з відкритих джерел

В Офісі генпрокурора заявили про відкриття нових кримінальних справ щодо дій співробітників райвідділу поліції в Кагарлику, підозрюваних у тортурах та зґвалтуванні жінки.

Як передає RegioNews, про це повідомляє "РБК-Україна".

Згідно інформації начальника спецдепартамента ОГП з нагляду за розслідуванням фактів катувань у правоохоронних органах Юрія Бєлоусова, випадки насильства в поліцейському відділку в Кагарлику були і раніше, у зв'язку з чим вже відкрито кілька нових справ.

Фігурантами нових справ, зокрема, є Микола Кузів та Сергій Сулима (підозрювані у справі про зґвалтування в райвідділі).

Як пояснив Бєлоусов, справи були відкриті вже після скандалу зі зґвалтуванням.

Я не можу повідомити деталі цих виробництв, але можу сказати, що це була просто системна практика (застосування насильства, - ред.) там, і конкретно з боку цих двох співробітників і в цілому в райвідділі", - додав він.

Нагадаємо, 24 травня правоохоронці у своєму службовому кабінеті із застосуванням насильства кілька разів зґвалтували 26 - річну жінку, яку викликали у відділення поліції в якості свідка.

Поліцейськими виявилися 35-річний начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів і 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима. Їх відразу звільнили, зараз йде слідство.

Усі відділення Кагарлицької поліції розформували, а всіх співробітників відправлять на переатестацію.

26 травня обом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб без права внесення застави. Чоловіки своєї провини не визнають.

Комітет парламенту з питань правоохоронної діяльності проведе 1 червня екстрене засідання, де розгляне ситуацію в Кагарлицькому відділі поліції.

Потерпіла живе в селі Ставки і виховує 4-річну дитину з інвалідністю. В тій день, коли сталося зґвалтування, жінку викликали у відділення поліції в якості свідка у справі про крадіжку в магазині.

За інформацією адвоката постраждалої жінки Євгена Мельниченко, на "допит" у відділення поліції Кагарлика її нібито заманивши сусід.

З місцевого відділення поліції, за результатами службового розслідування вже звільнили 10 співробітників.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не прийшов на засідання комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, який повинен обговорювати зґвалтування поліцейськими жінки в Кагарлику і стрілянину в Броварах.

Мати зґвалтованої поліцейськими в Кагарлику 26-річної дівчини, розповіла подробиці її повернення додому на ранок після жахливої події.