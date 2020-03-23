Глава Минздрава Илья Емец уходит в отставку - источники

Глава Министерства здравоохранения Украины Илья Емец сегодня объявит о своей отставке

Фото: facebook/moz.ukr

Глава Министерства здравоохранения Украины Илья Емец сегодня объявит о своей отставке

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на источники в Кабинете министров Украины и Офисе президента Украины.

Также об этом сообщили в своих Telegram-каналах народные депутаты от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко и от "Слуги народа" Александр Дубинский.

По словам Гончаренко, Емец не смог наладить работу министерства. "И в условиях эпидемии не может подготовить реальный план противодействию вирусу. Поэтому, было принято решение об отставке. Сейчас идут финальные согласования", - добавил он.

Сам Емец пока не комментировал эту информацию.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что в Украине нужно ввести чрезвычайное положение. Также такую идею поддерживает глава МВД Арсен Аваков.

Позже Емец обратился к нардепам с призывом проголосовать за введение чрезвычайного положения в стране из-за распространения коронавируса.

Верховная Рада Украины может собраться на внеочередное заседание 24 марта, если президент Владимир Зеленский решит ввести чрезвычайное положение в стране из-за коронавируса.

По состоянию на 22 марта в Украине зафиксировано 73 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них три летальных, один пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки выявлено 26 новых случаев.