У Київській області підтвердили коронавірус у п'ятьох осіб - ОДА

В Київській області лабораторно підтвердили коронавірусну інфекцію у п'ятьох жителів Обухівського району

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В Київській області лабораторно підтвердили коронавірусну інфекцію у п'ятьох жителів Обухівського району

Про це виданню Інтерфакс повідомив т.в.о. голови Київської облдержадміністрації Василь Володін, передає RegioNews.

Зазначається, що також експрес-тести підтвердили захворювання коронавірусом у семи осіб. Їх лаблораторного підтвердження або спростування потрібно чекати близько трьох днів.

"Станом на 6 ранку сьогодні в установи охорони здоров'я Київської області звернулися 29 осіб з можливим підозрою на COVID-19. За допомогою експрес-тестів перевірені на захворювання 22 людини, тест-системи показали семи хворих", - розповів Володін на брифінгу в понеділок.

Він додав, що лабораторно підтвердили захворювання у 5 осіб, всі вони є жителями Обухівського району.

За його словами, вік інфікованих - від 30 до 57 років.

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Нагадаємо, 18 березня у народного депутата України із групи "Довіра" Сергія Шахова після проведених тестів підтвердилася наявність в організмі коронавірусу COVID-19. Пізніше стало відомо, що і його дружина захворіла коронавірусом. 21 березня Шахова госпіталізували до Олександрівської лікарні із запаленням легенів.

Народний депутат від партії "Слуга народу" Руслан Горбенко перебуває в Олександрівській лікарні Києва з підозрою на Covid-19, а результати двох тестів показали протилежні результати.

22 березня коронавірус діагностували у нардепа ОПЗЖ Олександра Лукашева.