У нардепа ОПЗЖ Александра Лукашева обнаружили коронавирус

Еще один народный депутат Верховной Рады заражен COVID-19.

Еще один народный депутат Верховной Рады заражен COVID-19.

У народного депутата "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александра Лукашева диагностировали коронавирус, передает RegioNews.

Это уже третий украинский депутат с подобным диагнозом. Напомним, список открыл Сергей Шахов, вслед за ним заразился Сергей Вельможный - его бывший помощник, а сейчас также депутат. Последний присутствовал на заседании в Раде 17-го числа.