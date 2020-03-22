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22 марта 2020, 23:26 7

У нардепа ОПЗЖ Александра Лукашева обнаружили коронавирус

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22 марта 2020, 23:26 7
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Еще один народный депутат Верховной Рады заражен COVID-19.
Еще один народный депутат Верховной Рады заражен COVID-19.

У народного депутата "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александра Лукашева диагностировали коронавирус, передает RegioNews.

Это уже третий украинский депутат с подобным диагнозом. Напомним, список открыл Сергей Шахов, вслед за ним заразился Сергей Вельможный - его бывший помощник, а сейчас также депутат. Последний присутствовал на заседании в Раде 17-го числа.


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