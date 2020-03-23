Емец призвал депутатов проголосовать за чрезвычайное положение

Министр здравоохранения Илья Емец обратился к народным депутатам с призывом проголосовать за введение чрезвычайного положения в стране из-за распространения коронавируса

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Министр здравоохранения Илья Емец обратился к народным депутатам с призывом проголосовать за введение чрезвычайного положения в стране из-за распространения коронавируса

Об этом сообщает Telegram-канал Министерства здравоохранения "Коронавирус_инфо", передает RegioNews.

"Илья Емец призвал народных депутатов проявить силу воли, не бояться, а ради спасения украинцев собраться и проголосовать за введение чрезвычайного положения", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что предварительно все депутаты должны пройти экспресс-тестирование на коронавирус.

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Напомним, Верховная Рада Украины может собраться на внеочередное заседание 24 марта, если президент Владимир Зеленский решит ввести чрезвычайное положение в стране из-за коронавируса.

Ранее министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что в Украине нужно ввести чрезвычайное положение. Также такую идею поддерживает глава МВД Арсен Аваков.

По состоянию на 22 марта в Украине зафиксировано 73 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них три летальных, один пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки выявлено 26 новых случаев.