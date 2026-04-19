Глава Национальной полиции Иван Выгивский обнародовал новые детали вчерашнего теракта в Киев, в результате которого погибли шесть человек

По его словам, события разворачивались на фоне бытового конфликта между соседями. Сначала злоумышленник во время ссоры выстрелил в соседа из травматического оружия. После этого он вернулся в свою квартиру, где взял другое оружие и поджег квартиру.

Правоохранители получили вызов через конфликт и отправились на место происшествия. Однако уже по прибытии им сообщили, что там находится вооруженный мужчина.

Полицейские пытались оказать помощь пострадавшим, в том числе раненому ребенку. В момент, когда они возвращались в служебный автомобиль за аптечкой, раздались новые выстрелы – именно этот эпизод зафиксирован на видео, которое распространяется в сети.

Теракт в Киеве 18 апреля: что известно

В Киеве в Голосеевском районе в субботу, 18 апреля, 58-летний уроженец Москвы устроил стрельбу. Он взял заложников и забаррикадировался в супермаркете. Его ликвидировали во время штурма спецназовцы КОРД.

В результате нападения шесть человек погибли, еще более десятка ранены.

Злоумышленник начинал движение с улицы Демеевской, по дороге убил четырех человек. Пятой жертвой стал заложник в супермаркете "Велмарт". Шестой жертвой стала женщина около 30 лет, умершая в больнице. Ее племянник, мальчик 2015 года рождения с огнестрельным ранением находится в больнице, где ему оказывается необходимая помощь.

По факту расстрела гражданских и захвата заложников начато уголовное производство по ч. 3 ст. 258 УК – террористический акт.

В работе у следователей несколько версий мотива стрелка. Известно, что нападавший ранее привлекался к уголовной ответственности.

В сети также появилось видео с места субботнего теракта в Киев, где видно, как полицейские отступают во время стрельбы. На месте остался ребенок.

В Национальной полиции сообщили, что на время проверки сотрудники, действия которых попали на видео, отстранены от исполнения служебных обязанностей.

По факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей сотрудниками полиции во время террористического акта в столице 18 апреля начато уголовное производство.

19 апреля генерал полиции Евгений Жуков подал в отставку с должности начальника Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины.