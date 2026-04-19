19 апреля 2026, 16:29

"Стыд для системы": Клименко о действиях полиции во время теракта

Фото: МВД
Министр внутренних дел Игорь Клименко прокомментировал последствия вчерашнего теракта в Киеве, заявив, что трагедия подняла ряд общественно чувствительных вопросов

Об этом сообщила пресс-служба МВД, передает RegioNews.

По словам министра, действия двух полицейских, прибывших на место происшествия, "позорны и недостойны", а их поведение – "стыд для системы". Оба работника уже отстранены, продолжается служебное расследование. Также готовятся кадровые решения по руководителям.

В то же время Клименко подчеркнул, что нельзя обобщать действия отдельных правоохранителей на всю систему, отметив, что в рамках той же операции профессионально действовали подразделения КОРД, криминальные аналитики и другие службы.

Отдельно министр прокомментировал личность нападающего, отметив, что его психическое состояние могло быть нестабильным. Он подчеркнул, что обстоятельства получения разрешений на оружие должны тщательно проверяться в рамках следствия.

Клименко также заявил, что массовых проверок владельцев оружия не планируется.

В отношении гражданской вооруженной самозащиты министр высказался в поддержку идеи предоставления гражданам права на огнестрельное оружие, в том числе с учетом опыта начала полномасштабного вторжения.

По его словам, в ближайшее время планируются экспертные обсуждения с участием народных депутатов, журналистов, общественности и ветеранского сообщества по поводу финальной версии законопроекта о гражданском оружии.

Министр выразил соболезнования семьям погибших и подчеркнул, что главная задача сейчас – усиление системы безопасности и учет ошибок, обнаруженных во время трагедии.

Напомним, в сети появилось видео с места субботнего теракта в Киев, где видно, как полицейские отступают во время стрельбы. На месте остался ребенок.

В Национальной полиции сообщили, что на время проверки сотрудники, действия которых попали на видео, отстранены от исполнения служебных обязанностей.

По факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей сотрудниками полиции во время террористического акта в столице 18 апреля начато уголовное производство.

Теракт в Киеве 18 апреля: что известно

В Киеве в Голосеевском районе в субботу, 18 апреля, 58-летний уроженец Москвы устроил стрельбу. Он взял заложников и забаррикадировался в супермаркете. Его ликвидировали во время штурма спецназовцы КОРД.

В результате нападения шесть человек погибли, еще более десятка ранены.

В работе у следователей несколько версий мотива стрелка. Известно, что нападавший ранее привлекался к уголовной ответственности.

