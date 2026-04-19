19 апреля 2026, 09:45

6 погибших в Киеве: новые детали о нападающем и его прошлом

В медиа появились новые подробности о мужчине, который 18 апреля устроил стрельбу в Голосеевском районе Киева

Об этом пишет NV, передает RegioNews.

По словам соседей, он жил в квартире рядом с местом нападения около десяти лет, жил сам и почти не контактировал с людьми, только здоровался.

ТСН со ссылкой на свои источники сообщает, что в 2023 году этот самый мужчина фигурировал в конфликте в одном из столичных супермаркетов АТБ. Тогда он прошел в кассу вне очереди, а после замечания начал агрессивно вести себя, напал на одного из посетителей, выбил у него телефон и травмировал руку. Впоследствии, как утверждает потерпевший, против нападавшего было возбуждено уголовное дело.

Телевидение Торонто, ссылаясь на анализ OSINT-отдела и неофициальных баз, сообщило, что нападающий был военным пенсионером и имел антисемитские взгляды. Журналисты нашли связанный с ним аккаунт в Facebook, где публиковались антиукраинские и антисемитские сообщения, призывы к силовой "зачистке" общества с апелляцией к методам Адольфа Гитлера, а также жалость из-за того, что Игорь Гиркин в 2014 году не уничтожил Бахмут полностью. В публикациях также использовалась формулировка "так называемая Украина".

В то же время, часть биографических деталей о нападающем, его возможные связи с Россией и отдельные данные из неофициальных баз требуют дополнительного официального подтверждения.

Террорист из Киева: кто он

По предварительным данным, подозреваемого зовут Дмитрий Васильченков. Он родился в апреле 1968 года в Москве и имеет гражданство Украины.

По информации источников ТСН.ua в правоохранительных органах, стрельба в киевском супермаркете произошла за три дня до его дня рождения – 21 апреля ему должно было исполниться 58 лет.

Ранее мужчина проживал в Бахмуте Донецкой области. В 2015-2017 годах он находился в России (Рязань), пользовался российским номером телефона и банковскими сервисами, сообщает OSINT-отдел"Телевидения Торонто".

Позднее он вернулся в Украину и жил в Киеве недалеко от станции метро "Демиевская", рядом с местом нападения.

Теракт в Киеве 18 апреля: что известно

В Киеве в Голосеевском районе в субботу, 18 апреля, 58-летний уроженец Москвы устроил стрельбу. Он взял заложников и забаррикадировался в супермаркете. Его ликвидировали во время штурма спецназовцы КОРД.

В результате нападения по меньшей мере шесть человек погибли, еще 14 ранены, сообщил городской голова Виталий Кличко.

Злоумышленник начинал движение с улицы Демеевской, по дороге убил четырех человек. Пятой жертвой стал заложник в супермаркете "Велмарт". Шестой жертвой стала женщина около 30 лет, умершая в больнице. Ее племянник, мальчик 2015 года рождения с огнестрельным ранением находится в больнице, где ему оказывается необходимая помощь.

По факту расстрела гражданских и захвата заложников начато уголовное производство по ч. 3 ст. 258 УК – террористический акт.

В работе у следователей несколько версий мотива стрелка. Известно, что нападавший ранее привлекался к уголовной ответственности.

