Выстрелы в центре Чернигова: полиция задержала 23-летнего мужчину

В Чернигове правоохранители задержали 23-летнего мужчину, устроившего стрельбу на одной из улиц города

Об этом сообщила полиция области.

Правоохранители установили, что двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения шли по улице, когда один из них произвел несколько выстрелов в воздух из стартового пистолета. В результате инцидента никто не пострадал.

Полицейские оперативно задержали 23-летнего мужчину. Оружие изъято, мотивы его действий устанавливаются.

При процессуальном руководстве прокуратуры начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Готовится сообщение о подозрении.

Как известно, в воскресенье, 19 апреля, в Чернигове неизвестные устроили стрельбу на улице. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Голосеевском районе Киева в субботу, 18 апреля, мужчина открыл стрельбу по людям, есть погибшие и раненые. Полиция проводила спецоперацию по задержанию преступника. Впоследствии мужчина, устроивший смертельную стрельбу, был убит.