17:33  31 января
В Житомирской области конфликт между работниками ТЦК и людьми закончился стрельбой
13:52  31 января
Пол Одессы осталось без света из-за аварии
09:03  31 января
Депутат из Закарпатья "наврал" в декларации на 14 млн грн
01 февраля 2026, 10:40

Еще 1000 домов в Киеве остаются без тепла

01 февраля 2026, 10:40
Фото из открытых источников
В Киеве еще сотни домов остаются без тепла. Специалисты продолжают ликвидировать последствия аварийной ситуации

Об этом сообщил городской голова столицы, передает RegioNews.

По словам Виталия Кличко , за минувшую ночь в столице к теплоснабжению подключили еще более 1500 многоэтажек. Эти дома остались без тепла из-за аварийной ситуации в энергосистеме.

Сейчас без теплоснабжения еще остаются около 1000 домов.

"Коммунальщики и энергетики продолжают работать, чтобы вернуть тепло в квартиры киевлян", - говорит городской голова.

Напомним, ранее жители столицы перекрыли дорогу на улице Червоной Калины из-за длительного отсутствия отопления, что повлекло за собой значительные пробки на участке.

Как известно, ранее глава Деснянской райадминистрации Максим Бахматов отметил, что в случае замерзания труб канализации в Киеве на Троещине будут строить уличные туалеты с ямами.

Читайте также: Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев

