17:31  28 января
Скандал во Львовской области: бывшего военнопленного не выпустили за границу
16:19  28 января
Чернигов останется без горячей воды
16:06  28 января
Синоптикиня предупредила о сильном морозе в Украине
UA | RU
UA | RU
28 января 2026, 20:01

Жители Киева перекрыли дорогу из-за отсутствия отопления в домах

28 января 2026, 20:01
українською мовою
Фото: из видео в соцсетях
Читайте також
українською мовою

Жители вышли на протест из-за отсутствия тепла, блокируя одну из улиц города

Об этом сообщают местные СМИ, передает RegioNews.

В Киеве жители перекрыли дорогу на улице Красной Калины из-за длительного отсутствия отопления, что привело к значительным пробкам на участке. Протест стал сигналом о критической ситуации с теплоснабжением в столице.

По информации мэра Виталия Кличко, на вечер 28 января без отопления остаются 639 многоэтажек. Для устранения проблем в Киеве задействовано более 1 000 коммунальщиков и энергетиков. Им помогают бригады из других городов, среди которых Львов, Полтава, Чернигов, Винница, Житомир, Николаев, Одесса, Ровно, Кропивницкий, а также из Киевской области и бригады "Укрзализныци".

Мэр подчеркнул, что столица благодарна всем, кто поддерживает работу коммунальных служб в кризисной ситуации.

Ранее сообщалось, в Каменском жители перекрыли центр города из-за длительных отключений электроснабжения. Люди жалуются, что свет появляется только на несколько часов днем или ночью, тогда как по вечерам большинство квартир остаются без электричества.

Киев отопление многоэтажки коммунальщики отключение Виталий Кличко
