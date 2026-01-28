Фото: из видео в соцсетях

Об этом сообщают местные СМИ, передает RegioNews.

В Киеве жители перекрыли дорогу на улице Красной Калины из-за длительного отсутствия отопления, что привело к значительным пробкам на участке. Протест стал сигналом о критической ситуации с теплоснабжением в столице.

По информации мэра Виталия Кличко, на вечер 28 января без отопления остаются 639 многоэтажек. Для устранения проблем в Киеве задействовано более 1 000 коммунальщиков и энергетиков. Им помогают бригады из других городов, среди которых Львов, Полтава, Чернигов, Винница, Житомир, Николаев, Одесса, Ровно, Кропивницкий, а также из Киевской области и бригады "Укрзализныци".

Мэр подчеркнул, что столица благодарна всем, кто поддерживает работу коммунальных служб в кризисной ситуации.

Ранее сообщалось, в Каменском жители перекрыли центр города из-за длительных отключений электроснабжения. Люди жалуются, что свет появляется только на несколько часов днем или ночью, тогда как по вечерам большинство квартир остаются без электричества.