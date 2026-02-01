17:33  31 января
01 февраля 2026, 11:40

25 тысяч "зелеными" за работу в СБУ: в Одесской области разоблачили дельца, который торговал должностями

01 февраля 2026, 11:40
Фото из открытых источников
українською мовою

Овидиопольский районный суд Одесской области признал гражданина виновным в злоупотреблении влиянием. Оказалось, что он предлагал должность в СБУ за крупную сумму

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В апреле прошлого года мужчина предложил своему знакомому "помощь" в трудоустройстве в СБУ. За свою "услугу" он просил 25 тысяч долларов. Сразу после первого разговора он получил 3 тысячи долларов. Уже летом он получил еще 6 тысяч долларов.

Как выяснили правоохранители, речь шла об обещании влияния на неустановленных должностных лиц органов Службы безопасности Украины и принятии на службу в роли внештатного работника.

На суде мужчина признал свою вину. Его наказали штрафом в размере 375 тысяч гривен.

Напомним, в Тернопольской области сообщили о подозрении заместителю начальника районного ТЦК за получение взятки. Его задержали непосредственно при получении трех тысяч долларов неправомерной выгоды. За эти средства чиновник обещал беспрепятственное обновление военно-учетных документов и снятие с розыска 28-летнего жителя области.

