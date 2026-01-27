13:15  27 января
В Кривом Роге женщина кастрюлей забила мать до смерти
12:40  27 января
В Запорожье несовершеннолетний стрелял в воздух и ранил себя
10:48  27 января
Резала ножом, связывала и морила голодом: в Киеве женщина издевалась над 9-летним сыном
UA | RU
UA | RU
27 января 2026, 13:25

В случае проблем с водой на Троещине будем делать туалеты "как в деревне" – Бахматов

27 января 2026, 13:25
Читайте також українською мовою
Председатель Деснянской РГА Максим Бахматов. Фото: LB.ua/Леся Падалки
Читайте також
українською мовою

В случае замерзания труб канализации в Киеве на Троещине будут строить уличные туалеты с ямами

Об этом в интервью LB.ua заявил глава Деснянской райадминистрации Максим Бахматов, передает RegioNews.

"Будем рыть ямы, – говорит Бахматов, уверяя, что настроен вполне серьезно. – Мы еще летом смотрели на такую перспективу – вы знаете, какая ситуация с резервным питанием поднасосных групп водопровода и Бортничей. Что делать в короткий срок, когда ситуация критическая?

"Нет воды – погнали копать. Обычно на такие шаги есть день-два", – подчеркнул чиновник.

Сейчас в Киеве уже есть проблемы с канализацией, в частности на улице Заболотного на Теремках: в некоторых домах (78, 46) прорвало канализацию, в других она замерзла, но жителей пытаются самостоятельно отогревать трубы.

Самая плохая ситуация с теплом и светом – на Троещине, для обогрева там развернули палаточные городки.

Пункт несокрушимости ГСЧС на Троещине. Фото: LB.ua/Леся Падалки

Это единственный район Киева, который на 100% зависит от одного источника тепла и это ТЭЦ-6. Сейчас она не подает теплоносителя. По словам Бахматова, для Троещины нет альтернативы переподключить к другим источникам.

Напомним, ранее RegioNews писал, что в украинской столице продолжают прорывать трубы в многоэтажках. Вода затапливает целые подъезды.

Читайте также: Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев Троещина коммунальные услуги отопление коммунальщики ТЭЦ Деснянский район туалет Бахматов
Россияне активно обстреливают Херсонскую ТЭЦ
26 января 2026, 16:40
16 ракет по киевским ТЭЦ: Воздушные силы опровергли заявление эксперта
26 января 2026, 13:23
В Киеве без отопления остаются 1676 многоэтажек – Кличко
25 января 2026, 09:28
Все новости »
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
Украинские пограничники показали, как уничтожают россиян на Покровском направлении
27 января 2026, 15:30
Шпионские камеры и наушники: как на Буковине "сдавали" водительские экзамены за $1500
27 января 2026, 15:14
Во Львовской области похоронили народного депутата Ореста Саламаху, погибшего в ДТП
27 января 2026, 14:58
На Запорожье российский дрон прицельно ударил по авто офицера-спасателя
27 января 2026, 14:41
В Одессе после российской атаки двое погибших: тела вытащили из-под завалов
27 января 2026, 14:29
В Полтавской области водитель иномарки сбил ребенка
27 января 2026, 14:20
В Ровно водитель в нетрезвом виде сбил подростка – получил 2 года лишения свободы
27 января 2026, 13:42
В Одесской области пограничники изъяли коллекцию старинных монет, которые женщина везла в Румынию
27 января 2026, 13:34
В Кривом Роге женщина кастрюлей забила мать до смерти
27 января 2026, 13:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Все публикации »
Тарас Загородний
Виталий Портников
Андркй Герус
Все блоги »