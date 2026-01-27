В случае проблем с водой на Троещине будем делать туалеты "как в деревне" – Бахматов

Председатель Деснянской РГА Максим Бахматов. Фото: LB.ua/Леся Падалки

В случае замерзания труб канализации в Киеве на Троещине будут строить уличные туалеты с ямами

Об этом в интервью LB.ua заявил глава Деснянской райадминистрации Максим Бахматов, передает RegioNews.

"Будем рыть ямы, – говорит Бахматов, уверяя, что настроен вполне серьезно. – Мы еще летом смотрели на такую перспективу – вы знаете, какая ситуация с резервным питанием поднасосных групп водопровода и Бортничей. Что делать в короткий срок, когда ситуация критическая?

"Нет воды – погнали копать. Обычно на такие шаги есть день-два", – подчеркнул чиновник.

Сейчас в Киеве уже есть проблемы с канализацией, в частности на улице Заболотного на Теремках: в некоторых домах (78, 46) прорвало канализацию, в других она замерзла, но жителей пытаются самостоятельно отогревать трубы.

Самая плохая ситуация с теплом и светом – на Троещине, для обогрева там развернули палаточные городки.

Пункт несокрушимости ГСЧС на Троещине. Фото: LB.ua/Леся Падалки

Это единственный район Киева, который на 100% зависит от одного источника тепла и это ТЭЦ-6. Сейчас она не подает теплоносителя. По словам Бахматова, для Троещины нет альтернативы переподключить к другим источникам.

Напомним, ранее RegioNews писал, что в украинской столице продолжают прорывать трубы в многоэтажках. Вода затапливает целые подъезды.

Читайте также: Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев