17:33  31 января
В Житомирской области конфликт между работниками ТЦК и людьми закончился стрельбой
13:52  31 января
Пол Одессы осталось без света из-за аварии
09:03  31 января
Депутат из Закарпатья "наврал" в декларации на 14 млн грн
UA | RU
UA | RU
31 января 2026, 17:57

Большинство работников ТЦК переведут в боевые подразделения, – источники

31 января 2026, 17:57
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В ближайшее время пройдет реформа системы ТЦК и СП. Почти всех работников ведомства, не участвовавших в боевых действиях, будут переводить в боевые части

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на собственные источники.

По имеющейся информации от проходящих службу в ТЦК военнослужащих, в ближайшее время состоится реформа системы.

В центрах комплектования останутся только военнослужащие, которые не могут по состоянию здоровья выполнять боевые задания (инвалиды войны).

ТЦК и СП должны заменить рекрутинговые центры.

Недавнее социологическое исследование показало, что каждый третий гражданин Украины доверяет территориальным центрам комплектования (ТЦК), однако общий баланс недоверия остается отрицательным.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
реформа ТЦК рекрутинг армия
В Харьковской области почти 100 дел открыто против ТЦК
26 января 2026, 16:55
В Винницкой области должностница ТЦК требовала деньги у матери погибшего военного
22 января 2026, 17:55
На Прикарпатье руководитель ТЦК устроил своего сына главным специалистом отделения рекрутинга и комплектования – СМИ
19 января 2026, 19:35
Все новости »
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
В Житомирской области конфликт между работниками ТЦК и людьми закончился стрельбой
31 января 2026, 17:33
В Укрэнерго рассказали о состоянии энергосистемы Украины после системной аварии
31 января 2026, 16:34
В Одесской области в территориальных подразделениях полиции обустроили пункты несокрушимости
31 января 2026, 15:40
Украинские пограничники показали, как уничтожают оккупантов в Харьковской области
31 января 2026, 15:03
46 тысяч работников ТЦК – это армия Нидерландов или трех Хорватий
31 января 2026, 14:24
Пол Одессы осталось без света из-за аварии
31 января 2026, 13:52
Пограничники получили 100 фотоловушек, чтобы задерживать людей, бегущих из Украины
31 января 2026, 13:08
Энергетики работают над восстановлением электроснабжения: когда появится свет
31 января 2026, 12:43
Молдова осталась без света из-за блекаута в Украине
31 января 2026, 12:26
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Все публикации »
Алексей Гончаренко
Остап Дроздов
Юрий Касьянов
Все блоги »