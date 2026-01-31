Большинство работников ТЦК переведут в боевые подразделения, – источники
В ближайшее время пройдет реформа системы ТЦК и СП. Почти всех работников ведомства, не участвовавших в боевых действиях, будут переводить в боевые части
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на собственные источники.
По имеющейся информации от проходящих службу в ТЦК военнослужащих, в ближайшее время состоится реформа системы.
В центрах комплектования останутся только военнослужащие, которые не могут по состоянию здоровья выполнять боевые задания (инвалиды войны).
ТЦК и СП должны заменить рекрутинговые центры.
Недавнее социологическое исследование показало, что каждый третий гражданин Украины доверяет территориальным центрам комплектования (ТЦК), однако общий баланс недоверия остается отрицательным.
В Харьковской области почти 100 дел открыто против ТЦКВсе новости »
26 января 2026, 16:55В Винницкой области должностница ТЦК требовала деньги у матери погибшего военного
22 января 2026, 17:55На Прикарпатье руководитель ТЦК устроил своего сына главным специалистом отделения рекрутинга и комплектования – СМИ
19 января 2026, 19:35
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
В Житомирской области конфликт между работниками ТЦК и людьми закончился стрельбой
31 января 2026, 17:33В Укрэнерго рассказали о состоянии энергосистемы Украины после системной аварии
31 января 2026, 16:34В Одесской области в территориальных подразделениях полиции обустроили пункты несокрушимости
31 января 2026, 15:40Украинские пограничники показали, как уничтожают оккупантов в Харьковской области
31 января 2026, 15:0346 тысяч работников ТЦК – это армия Нидерландов или трех Хорватий
31 января 2026, 14:24Пол Одессы осталось без света из-за аварии
31 января 2026, 13:52Пограничники получили 100 фотоловушек, чтобы задерживать людей, бегущих из Украины
31 января 2026, 13:08Энергетики работают над восстановлением электроснабжения: когда появится свет
31 января 2026, 12:43Молдова осталась без света из-за блекаута в Украине
31 января 2026, 12:26
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе