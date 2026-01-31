Большинство работников ТЦК переведут в боевые подразделения, – источники

иллюстративное фото: из открытых источников

В ближайшее время пройдет реформа системы ТЦК и СП. Почти всех работников ведомства, не участвовавших в боевых действиях, будут переводить в боевые части

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на собственные источники.

По имеющейся информации от проходящих службу в ТЦК военнослужащих, в ближайшее время состоится реформа системы.

В центрах комплектования останутся только военнослужащие, которые не могут по состоянию здоровья выполнять боевые задания (инвалиды войны).

ТЦК и СП должны заменить рекрутинговые центры.

Недавнее социологическое исследование показало, что каждый третий гражданин Украины доверяет территориальным центрам комплектования (ТЦК), однако общий баланс недоверия остается отрицательным.