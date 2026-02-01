Россияне ударили по Днепропетровщине: разрушены дома, есть погибшие

Фото: ОВА

В ночь на 1 февраля русская армия атаковала Днепропетровскую область. К сожалению, есть жертвы среди местных жителей

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Российские оккупанты ударили беспилотником по Днепру. В результате атаки погибли мужчина и женщина. Также есть разрушение в частном секторе и поврежденный автомобиль.

В частности, враг избивал по Никопольщине. Атаковали артиллерией и дронами. Были удары по райцентру и Марганецкому обществу. Разбиты два многоквартирных дома и четыре частных, хозяйственная постройка, кафе, несколько магазинов, авто. Задел газопровод и линию электропередач.

Напомним, ранее российские войска нанесли удар по многоэтажному дому в одном из спальных районов Запорожья. Масштабы повреждения уточняются.