17:33  31 января
В Житомирской области конфликт между работниками ТЦК и людьми закончился стрельбой
13:52  31 января
Пол Одессы осталось без света из-за аварии
09:03  31 января
Депутат из Закарпатья "наврал" в декларации на 14 млн грн
UA | RU
UA | RU
01 февраля 2026, 12:25

На Харьковщине медики спасли жизнь пенсионерки, у которой остановилось сердце

01 февраля 2026, 12:25
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Харьковской области медики спасли жизнь пациентки. Известно, что у женщины остановилось сердце

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

В Харьковском областном центре экстренной медпомощи и медицины катастроф рассказали, как медики провели успешную реанимацию во время транспортировки пациентки в больницу. Вызов был женщине 73 лет с диагнозом острое нарушение мозгового кровообращения.

Во время поездки женщине стало хуже, произошла остановка кровообращения. Благодаря слаженным и профессиональным действиям бригады жизненные функции удалось восстановить. Пациентка в стабилизированном состоянии передана в лечебное учреждение.

Напомним, на Буковине спасли днепрянина, который шесть дней бродил по горам, чтобы попасть в Румынию . Обессиленного молодого человека через 7 часов поиска нашли пограничники. Юноша сообщил, что сообщники оставили его одного в горах ждать помощи, а сами дальше направились в направлении украинско-румынской границы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
медики здоровье
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
Россияне нанесли повторный удар по Запорожью: среди пострадавших четырехлетний ребенок
01 февраля 2026, 15:20
В Черновцах мужчина украл сумку женщины прямо из детской коляски
01 февраля 2026, 14:45
В Винницкой области мужчина стрелял в ТЦК
01 февраля 2026, 13:40
"Украина готова к предметному разговору": Зеленский анонсировал новые переговоры
01 февраля 2026, 13:15
Россияне ударили по роддому в Запорожье: среди пострадавших женщины, которые были на осмотре
01 февраля 2026, 12:45
25 тысяч "зелеными" за работу в СБУ: в Одесской области разоблачили дельца, который торговал должностями
01 февраля 2026, 11:40
В Днепропетровской области женщина подложила взрывчатку под авто военного
01 февраля 2026, 11:20
Россияне накрыли артиллерией Запорожскую область
01 февраля 2026, 11:00
Еще 1000 домов в Киеве остаются без тепла
01 февраля 2026, 10:40
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Все публикации »
Алексей Гончаренко
Остап Дроздов
Юрий Касьянов
Все блоги »