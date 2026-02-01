На Харьковщине медики спасли жизнь пенсионерки, у которой остановилось сердце

Фото из открытых источников

В Харьковской области медики спасли жизнь пациентки. Известно, что у женщины остановилось сердце

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

В Харьковском областном центре экстренной медпомощи и медицины катастроф рассказали, как медики провели успешную реанимацию во время транспортировки пациентки в больницу. Вызов был женщине 73 лет с диагнозом острое нарушение мозгового кровообращения.

Во время поездки женщине стало хуже, произошла остановка кровообращения. Благодаря слаженным и профессиональным действиям бригады жизненные функции удалось восстановить. Пациентка в стабилизированном состоянии передана в лечебное учреждение.

