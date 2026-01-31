В Киеве из-за экстренных отключений света не работает метро, частично нет отопления и воды

иллюстративное фото: из открытых источников

В Киеве и Киевской области утром 31 января были введены экстренные отключения электроэнергии. Метро временно прекратило работу. В части города возникли перебои с водоснабжением

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на suspilne.

Подземные станции метро могут работать как укрытие на резервном питании станций.

Движение поездов и работу эскалаторов остановили из-за исчезновения напряжения от внешних питающих центров.

Ранее в ДТЭК заявили, что по команде Укрэнерго в столице и области применили экстренные отключения света.