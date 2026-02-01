Россияне ударили по роддому в Запорожье: среди пострадавших женщины, которые были на осмотре

Фото: ОВА

Об этом сообщил глава ОВА Запорожской области, передает RegioNews.

По словам Ивана Федорова , россияне ударили по роддому Запорожья. К настоящему времени известно уже о по меньшей мере шести пострадавших. Всем оказывают необходимую помощь.

"Среди пострадавших две женщины, которые были на осмотре во время вражеского удара", - сообщил глава ОВА.

Напомним, также в ночь на 1 февраля россияне атаковали Днепропетровщину. В Днепре в результате удара дроном погибли два человека.