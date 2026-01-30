08:14  30 января
30 января 2026, 09:36

После 9 дней без света: в Киеве соседи поссорились из-за зарядки электрокара из окна

30 января 2026, 09:36
Коллаж Фокус
В Киеве на Русановской набережной, 10/1, возник конфликт между жителями многоэтажки из-за зарядки электрокара из квартиры. Это произошло после того, как в доме возобновили электроснабжение после 9-дневного отключения

Об этом пишет "Фокус" со ссылкой на соцсети, передает RegioNews.

Отмечается, что один из жителей решил заряжать свой электромобиль непосредственно от домашней сети, что создало дополнительную нагрузку и снова вызвало проблемы с электроснабжением.

На видео виден синий электрокар, шнур зарядки которого тянется в окно квартиры на втором этаже.

Между соседями возник спор: один из жителей возмутился из-за выбивания света, другой пригрозил вызвать соответствующие службы и избиениями. Владелец электрокара пообещал отключить зарядку "через час".

На видео присутствует ненормативная лексика!

Напомним, по состоянию на утро 30 января в Киеве без теплоснабжения остаются 378 многоэтажных домов. Большинство из них – на Троещине. Часть – в нескольких других районах столицы.

Как известно, ранее глава Деснянской райадминистрации Максим Бахматов отметил, что в случае замерзания труб канализации в Киеве на Троещине будут строить уличные туалеты с ямами.

Читайте также: Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться

