Зеленский снова заговорил о личной встрече с Путиным

фото: Офис Президента Украины

Как передает RegioNews, об этом в интервью Cesky Rozhlas заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам украинского лидера, вопрос территорий не может быть решен исключительно техническими группами.

"По меньшей мере, мы должны иметь возможность в том или ином формате поддерживать контакт с Российской Федерацией, с лидером России. Без такого формата, на мой взгляд, из того, что я вижу, наши команды не смогут договориться по территориальным вопросам", – отметил Зеленский.

Впоследствии он заявил, что для решения вопроса территорий нужна личная встреча с Путиным.

Напомним, ранее Владимир Зеленский отреагировал на очередные призывы РФ приехать в Москву на переговоры с Путиным. По мнению украинского президента, такая встреча невозможна.