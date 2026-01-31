17:33  31 января
31 января 2026, 18:17

Зеленский снова заговорил о личной встрече с Путиным

31 января 2026, 18:17
фото: Офис Президента Украины
Без встречи с президентом РФ Владимиром Путиным решить территориальный вопрос Украины невозможно

Как передает RegioNews, об этом в интервью Cesky Rozhlas заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам украинского лидера, вопрос территорий не может быть решен исключительно техническими группами.

"По меньшей мере, мы должны иметь возможность в том или ином формате поддерживать контакт с Российской Федерацией, с лидером России. Без такого формата, на мой взгляд, из того, что я вижу, наши команды не смогут договориться по территориальным вопросам", – отметил Зеленский.

Впоследствии он заявил, что для решения вопроса территорий нужна личная встреча с Путиным.

Напомним, ранее Владимир Зеленский отреагировал на очередные призывы РФ приехать в Москву на переговоры с Путиным. По мнению украинского президента, такая встреча невозможна.

