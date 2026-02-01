Фото з відкритих джерел

У Києві ще сотні будинків залишаються без тепла. Фахівці продовжують ліквідовувати наслідки аварійної ситуації

Про це повідомив міський голова столиці, передає RegioNews.

За словами Віталія Кличко, за минулу ніч у столиці до теплопостачання підключили ще понад 1 500 багатоповерхівок. Ці будинки залишились без тепла через аварійну ситуацію в енергосистемі.

Зараз без теплопостачання ще залишаються близько 1 000 будинків.

"Комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб повернути тепло в квартири киян", - каже міський голова.

Нагадаємо, раніше мешканці столиці перекрили дорогу на вулиці Червоної Калини через тривалу відсутність опалення, що спричинило значні затори на ділянці.

Як відомо, раніше голова Деснянської райадміністрації Максим Бахматов зазначив, що у випадку замерзання труб каналізації в Києві на Троєщині будуватимуть вуличні туалети з ямами.

