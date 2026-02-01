17:33  31 січня
На Житомирщині конфлікт між працівниками ТЦК та людьми закінчився стріляниною
13:52  31 січня
Пів Одеси залишилось без світла через аварію
09:03  31 січня
Депутат із Закарпаття "набрехав" у декларації на 14 млн грн
01 лютого 2026, 10:40

Ще 1000 будинків у Києві лишаються без тепла

01 лютого 2026, 10:40
У Києві ще сотні будинків залишаються без тепла. Фахівці продовжують ліквідовувати наслідки аварійної ситуації

Про це повідомив міський голова столиці, передає RegioNews.

За словами Віталія Кличко, за минулу ніч у столиці до теплопостачання підключили ще понад 1 500 багатоповерхівок. Ці будинки залишились без тепла через аварійну ситуацію в енергосистемі.

Зараз без теплопостачання ще залишаються близько 1 000 будинків.

"Комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб повернути тепло в квартири киян", - каже міський голова.

Нагадаємо, раніше мешканці столиці перекрили дорогу на вулиці Червоної Калини через тривалу відсутність опалення, що спричинило значні затори на ділянці.

Як відомо, раніше голова Деснянської райадміністрації Максим Бахматов зазначив, що у випадку замерзання труб каналізації в Києві на Троєщині будуватимуть вуличні туалети з ямами.

Читайте також: Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців

27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
