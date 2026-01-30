В Киеве на объекте критической инфраструктуры скончался работник
На одном из объектов критической инфраструктуры в столице скончался работник "Киевтеплоэнерго"
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на КГГА.
"На одном из объектов критической инфраструктуры во время работы скончался 66-летний работник "Киевтеплоэнерго". Причины смерти должны установить судмедэксперты", – говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве скончался спасатель, раненный во время удара РФ 9 января. Ему было 36 лет.
Что будет, если путин победит
