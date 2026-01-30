В Киеве на объекте критической инфраструктуры скончался работник

иллюстративное фото: из открытых источников

На одном из объектов критической инфраструктуры в столице скончался работник "Киевтеплоэнерго"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на КГГА.

"На одном из объектов критической инфраструктуры во время работы скончался 66-летний работник "Киевтеплоэнерго". Причины смерти должны установить судмедэксперты", – говорится в сообщении.

