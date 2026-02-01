17:33  31 января
В Житомирской области конфликт между работниками ТЦК и людьми закончился стрельбой
13:52  31 января
Пол Одессы осталось без света из-за аварии
09:03  31 января
Депутат из Закарпатья "наврал" в декларации на 14 млн грн
01 февраля 2026, 11:20

В Днепропетровской области женщина подложила взрывчатку под авто военного

01 февраля 2026, 11:20
Фото из открытых источников
Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области признал женщину виновной в покушении на террористический акт и незаконном ношении взрывного устройства. Стало известно, какое наказание она получила

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Летом прошлого года жительница Днепропетровщины в Telegram получила предложение устроить теракт и заработать этим денег. Она провела визуальную разведку и нашла автомобиль, который имел признаки использования Силами обороны Украины: зеленый (защитный) цвет кузова, иностранный номерной знак. Известно, что этот автомобиль использовал офицер воинской части.

По указаниям куратора женщина забрала из тайника взрывное устройство и заложила его под автомобиль военнослужащего. Рядом она установила мобильный телефон, чтобы куратор мог наблюдать взрыв. К счастью, взрыв не произошел.

Женщина признала вину и заключила соглашение со следствием. Она получила наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее задержали жителя Запорожья, зарабатывавшего на жизнь поджогами для россиян. Такую "работу" он нашел в Интернете. По заказу РФ он поджигал авто военных и совершал поджоги по железной дороге.

27 января 2026
07 августа 2025
