Россияне накрыли артиллерией Запорожскую область
В ночь на 1 февраля русские военные атаковали Запорожскую область. В результате ударов есть раненые
Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.
В Запорожской области в результате обстрелов за прошедшие сутки 57-летняя женщина и 54-летний мужчина получили травмы. Всего за минувшие сутки враг нанес 383 удара по 26 населенным пунктам региона, а именно:
- 13 авиационных – по Камышевасу, Шевченковскому, Подаму, Терноватому, Новому Полю, Железнодорожному, Верхней Терсе, Воздвижовке, Долинке;
- 155 дроновых – по Запорожью, Червоноднепровцу, Степногорску, Лукьяновскому, Павловке, Гуляйполю, Железнодорожному, Новоандреевке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Белогорью, Староукраинке, Варваровке, Доброполье, Солодке;
- четыре из реактивной артиллерии – по Староукраинке, Зеленому, Цветковому, Доброполью;
- 211 из ствольной артиллерии – по территории Красноднепровки, Степногорска, Приморского, Лукьяновского, Павловки, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья, Староукраинки, Варваровки, Доброполья и Сладкого.
Поступило 48 сообщений от местных жителей о поврежденных жилищах, автомобилях и объектах инфраструктуры.
Напомним, также в ночь на 1 февраля россияне атаковали Днепропетровщину. В Днепре в результате удара дроном погибли два человека.
