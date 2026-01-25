10:26  25 января
Восстановление УБД без бюрократии: что нужно знать военным
09:58  25 января
В роддоме Ровно в "Окне жизни" оставили новорожденного
09:28  25 января
В Киеве без отопления остаются 1676 многоэтажек – Кличко
25 января 2026, 09:28

В Киеве без отопления остаются 1676 многоэтажек – Кличко

25 января 2026, 09:28
Иллюстративное фото: из открытых источников
В Киеве на утро воскресенья, 25 января, без отопления остаются 1676 многоэтажных домов

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

По его словам, в результате повреждения объектов критической инфраструктуры накануне без теплоснабжения оказались около 6000 домов. Большинство из них уже второй раз подключали или пытались подключить к теплу после обстрелов 9 и 20 января.

Кличко уточнил, что с минувшего вечера коммунальщикам и энергетикам удалось возобновить подачу теплоносителя более чем в 1600 домах.

Работы по возобновлению теплоснабжения в столице продолжаются.

Напомним, в результате массированной атаки РФ ночью 24 января в столице без отопления остались почти 6 тысяч домов.

Ранее Кличко призвал жителей столицы заранее произвести запасы продуктов, воды и необходимых лекарств, а также при возможности рассмотреть варианты временного выезда из города.

Киев тепло Кличко Виталий Владимирович коммунальщики ремонт теплоснабжение многоэтажки
