В Киеве без отопления остаются 1676 многоэтажек – Кличко
В Киеве на утро воскресенья, 25 января, без отопления остаются 1676 многоэтажных домов
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.
По его словам, в результате повреждения объектов критической инфраструктуры накануне без теплоснабжения оказались около 6000 домов. Большинство из них уже второй раз подключали или пытались подключить к теплу после обстрелов 9 и 20 января.
Кличко уточнил, что с минувшего вечера коммунальщикам и энергетикам удалось возобновить подачу теплоносителя более чем в 1600 домах.
Работы по возобновлению теплоснабжения в столице продолжаются.
Напомним, в результате массированной атаки РФ ночью 24 января в столице без отопления остались почти 6 тысяч домов.
Ранее Кличко призвал жителей столицы заранее произвести запасы продуктов, воды и необходимых лекарств, а также при возможности рассмотреть варианты временного выезда из города.